Ayyüce Çınar öldü mü? Ayyüce Çınar kimdir, kaç yaşındaydı? Ayyüce Çınar hastalığı neydi?

Ayyüce Çınar kimdir, kaç yaşındaydı? Ayyüce Çınar öldü mü? Enerjisi ve umut dolu paylaşımlarıyla takipçilerine hayat ışığı olan, uzun süredir kanserle mücadele eden genç Ayyüce'den acı haber geldi. 23 yaşındaki genç kız hastalığı nedeniyle defalarca operasyon geçirmiş ancak mücadeleyi hiç bırakmamıştı. Ayyüce Çınar'ın ölüm haberi bugün sosyal medya hesabından "Melek oldu" notuyla paylaşıldı.
AYYÜCE ÇINAR KİMDİR?
Adana'da ikinci kez kansere yakalanan İrem Ayyüce Çınar, hayatını kaybetti. Çınar geçen sene, "Hastalık türlerimiz Neslican Tay ile benziyor. Ben de saçlarımı kaybettim ama kanser değil, biz güçlüyüz" mesajını vermişti.
Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki İrem Ayyüce Çınar, 2017 yılında sağ bacağında şişlik şikayetiyle Erdemli Devlet Hastanesine gitti. Burada bacağında kitle olduğu tespit edilen Çınar, Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi. Tetkiklerden sonra Çınar, Nörofibromatozis hastası ve yumuşak doku kanseri olduğunu öğrendi.
Genç kız 2018 yılında sağ bacağından sinir kılıfı tümörü ameliyatı oldu ardından radyoterapi ve kemoterapi almaya başladı. Süreç içerisinde saçlarını ve kaşlarını kaybeden Çınar, hayat enerjisini hiç bırakmadı ve geçen sene hayatını kaybeden Neslican Tay'ı örnek aldı.
Tekrar kanseri nüks eden İrem Ayyüce Çınar, bu sefer Adana'da özel bir hastaneye kaldırıldı ve sağ bacağı kesildi. 5 gün önce yoğun bakıma kaldırılan ve bilinci kapanan Çınar, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Ailesi acı haberi sosyal medya üzerinden duyururken Çınar, geçen sene, "Hastalık türlerimiz Neslican Tay ile benziyor. Ben de saçlarımı kaybettim ama kanser değil, biz güçlüyüz" mesajını vermişti.
AYYÜCE ÇINAR HASTALIĞI NEDİR?
Nörofibromatozis, tümörlerin sinir dokusunda oluşmasına neden olan genetik bir hastalıktır. Bu tümörler, beyin, omurilik ve sinirler de dahil olmak üzere sinir sisteminizde herhangi bir yerde gelişebilir. Nörofibromatozis genellikle çocukluk veya erken yetişkinlik döneminde teşhis edilir.
Tümörler genellikle kansersizdir (iyi huylu), ancak bazen kanserli olabilir (malign). Semptomlar genellikle hafiftir. Bununla birlikte, nörofibromatozis komplikasyonları arasında işitme kaybı, öğrenme bozukluğu, kalp ve kan damarı (kardiyovasküler) problemleri, görme kaybı ve şiddetli ağrı sayılabilir.
Nörofibromatozis tedavisi, sağlıklı büyümeyi ve gelişmeyi en üst düzeye çıkarır ve ortaya çıktığı anda komplikasyonları yönetmeyi amaçlar. Nörofibromatozis, bir sinire bası yapan büyük tümörler veya tümörlere neden olduğunda, cerrahi semptomları hafifletebilir. Bazı kişiler, stereotaktik radyocerrahi veya ağrıyı kontrol altına almak için kullanılan ilaçlar gibi diğer terapilerden yararlanabilir