Ayyüce Çınar öldü mü? Ayyüce Çınar kimdir, kaç yaşındaydı? Ayyüce Çınar hastalığı neydi?

AYYÜCE ÇINAR HASTALIĞI NEDİR?

Nörofibromatozis, tümörlerin sinir dokusunda oluşmasına neden olan genetik bir hastalıktır. Bu tümörler, beyin, omurilik ve sinirler de dahil olmak üzere sinir sisteminizde herhangi bir yerde gelişebilir. Nörofibromatozis genellikle çocukluk veya erken yetişkinlik döneminde teşhis edilir.

Tümörler genellikle kansersizdir (iyi huylu), ancak bazen kanserli olabilir (malign). Semptomlar genellikle hafiftir. Bununla birlikte, nörofibromatozis komplikasyonları arasında işitme kaybı, öğrenme bozukluğu, kalp ve kan damarı (kardiyovasküler) problemleri, görme kaybı ve şiddetli ağrı sayılabilir.

Nörofibromatozis tedavisi, sağlıklı büyümeyi ve gelişmeyi en üst düzeye çıkarır ve ortaya çıktığı anda komplikasyonları yönetmeyi amaçlar. Nörofibromatozis, bir sinire bası yapan büyük tümörler veya tümörlere neden olduğunda, cerrahi semptomları hafifletebilir. Bazı kişiler, stereotaktik radyocerrahi veya ağrıyı kontrol altına almak için kullanılan ilaçlar gibi diğer terapilerden yararlanabilir