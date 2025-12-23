PODCAST
TOFAŞ’a çarptı havaya uçtu! Hatay’daki kaza kamerada
Hatay Antakya’da dönüş yapmak isteyen TOFAŞ ile çarpışan otomobilin takla attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada sürücüler hafif şekilde yaralanırken, çarpışmanın şiddeti görüntülere net biçimde yansıdı.
