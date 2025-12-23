Beyoğlu’nda ilaçlama sonrası eve giren 3'ü çocuk 5 kişi zehirlendi iddiası: AFAD inceleme yaptı
Beyoğlu’nda bir firmaya ilaçlama yaptıran 3 çocuklu aile, 1 gün sonra girdikleri evlerini havalandırdıktan sonra içeride temizlik yaptı. Gece saatlerinde iddiaya göre aile üyelerinde kusma ve kaşıntı şikayetlerinin başlaması üzerine baba İsmet K. (35) sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Eve gelen sağlık ekipleri, 5 kişilik aileyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan ailenin yaşadığı evde AFAD ekipleri inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
EVDE İLAÇLAMA SONRASI ZEHİRLENME ŞÜPHESİ
Olay, saat 00.30 sıralarında Hacıahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Bir gün önce evinde ilaçlama yaptıran İsmet K., eşi ve 3 çocuğuyla birlikte eve girdikten sonra temizlik yaptı. Gece saatlerinde aile bireylerinde kusma ve kaşıntı şikayetleri başladı.
5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, baba İsmet K., eşi Mukadder K. (30) ve çocukları U.K. (13), K.K. (12) ile B.N.K.'yi (9) ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Aile tedavi altına alındı.
AFAD EVDE İNCELEME YAPTI
Olay yerine gelen AFAD ekipleri, koruyucu kıyafetlerle dairede ve binada inceleme yaptı. Alınan numunelerin incelenmek üzere götürüldüğü öğrenildi.
MAHALLE SAKİNİ: VÜCUTLARINDA KABARMA OLMUŞ
Mahalle sakini Şenay Akay, evde ilaçlama yapıldığını ve aile bireylerinde kabarmalar oluştuğunu belirterek, gece saatlerinde ambulansla hastaneye götürüldüklerini söyledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.