Adliye önünde tekmeli-yumruklu kavga kamerada

ADLİYE ÖNÜNDE TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Adliyesi önünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle karşılaşan, aralarında kadınların da bulunduğu iki grup arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşlar yaşananları şaşkınlıkla izledi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Adliyede görevli polis ekipleri kavgaya hızla müdahale ederek tarafları ayırdı ve olayın büyümesini engelledi.

KAVGA KAMERAYA YANSIDI

Adliye önünde yaşanan kavga anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.