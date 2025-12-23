Adliye önünde tekmeli-yumruklu kavga kamerada
Diyarbakır’da, adliye önünde aralarında kadınlarında olduğu iki grup arasında çıkan tekmeli ve yumruklu kavga, kameraya yansıdı.
ADLİYE ÖNÜNDE TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA
Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Adliyesi önünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle karşılaşan, aralarında kadınların da bulunduğu iki grup arasında tartışma çıktı.
TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşlar yaşananları şaşkınlıkla izledi.
POLİS MÜDAHALE ETTİ
Adliyede görevli polis ekipleri kavgaya hızla müdahale ederek tarafları ayırdı ve olayın büyümesini engelledi.
KAVGA KAMERAYA YANSIDI
Adliye önünde yaşanan kavga anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.