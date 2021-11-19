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Kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı

Kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı
19.11.2021 09:25
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Kaza, saat 07.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Fatma Esma Nayman Caddesi Metal Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Hüseyin K. yönetimindeki 33 TP 202 plakalı kamyonet ile Rıdvan B. idaresindeki 01 BJ 880 plakalı minibüs, kavşakta çarpıştı. Çarpışmasının etkisiyle minibüs devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü ve araçlara bulunan 8 kişi, ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol, polisin yaptığı incelemenin ardından araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

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