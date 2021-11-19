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Dakikalarca darp edildi ardından zorla araca bindirildi

Dakikalarca darp edildi ardından zorla araca bindirildi
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Sultangazi'de 1 kişi, bir grup tarafından dakikalarca darbedildi. Zorla araca bindirildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün gece saat 01.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde bir kişi, arkadaşları oldukları düşünülen altı kişi tarafından sebebi bilinmeyen bir nedenle dakikalarca darbedildi, hakarete maruz kaldı. Daha sonra kendisini darbeden kişiler tarafından zorla araca bindirildi. Gruptakiler araçla olay yerinden uzaklaşırken, tüm yaşananlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olayla ilgili polise herhangi bir ihbarda ya da şikayette bulunulmadığı öğrenildi.

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