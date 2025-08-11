Kahramanmaraş'ta lojman inşaatında yangın

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne yakın bir bölgede yer alan yeni tamamlanmış Orman Bölge Müdürlüğü hizmet binası ve lojmanlarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek çevredeki yapılara sıçradı.

Havadan ve Karadan Yoğun Müdahale

Yangına Kahramanmaraş itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra emniyet güçlerine ait TOMA'lar da müdahale ediyor. Yangın söndürme helikopterleri, havadan yoğun su boşaltarak çalışmalara destek veriyor.

Çevre İlçelerden Takviye Ekipler Geldi

Yangının kontrol altına alınabilmesi için çevre ilçelerden de çok sayıda takviye ekip bölgeye sevk edildi. Şehrin birçok noktasından görülebilen yoğun dumanlar, bölge halkında endişe yarattı.

Tahliye ve Güvenlik Önlemleri

Güvenlik tedbiri olarak çevredeki vatandaşlar tahliye edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için kapsamlı inceleme başlatıldı.

