Son Dakika
Danla Biliç'e saldıran Berk Çetin hakkında 1 yıl 6 aya kadar hapis istemi
PODCAST CANLI YAYIN

Kahramanmaraş'ta lojman inşaatında yangın

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi yakınında bulunan Orman Bölge Müdürlüğü binası ve lojmanlarında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne yakın bir bölgede yer alan yeni tamamlanmış Orman Bölge Müdürlüğü hizmet binası ve lojmanlarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek çevredeki yapılara sıçradı.

Havadan ve Karadan Yoğun Müdahale
Yangına Kahramanmaraş itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra emniyet güçlerine ait TOMA'lar da müdahale ediyor. Yangın söndürme helikopterleri, havadan yoğun su boşaltarak çalışmalara destek veriyor.

Çevre İlçelerden Takviye Ekipler Geldi
Yangının kontrol altına alınabilmesi için çevre ilçelerden de çok sayıda takviye ekip bölgeye sevk edildi. Şehrin birçok noktasından görülebilen yoğun dumanlar, bölge halkında endişe yarattı.

Tahliye ve Güvenlik Önlemleri

Güvenlik tedbiri olarak çevredeki vatandaşlar tahliye edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için kapsamlı inceleme başlatıldı.

Bunlar da Var

Konya Beyşehir’de zincirleme kaza: 7 kişi yaralandı
Konya Beyşehir’de zincirleme kaza: 7 kişi yaralandı
Balıkesir Sungurlu'daki 6.1 büyüklüğündeki deprem kamerada! Uzmanlardan önemli açıklamalar
Balıkesir Sungurlu'daki 6.1 büyüklüğündeki deprem kamerada! Uzmanlardan önemli açıklamalar
Kocaeli’de feci kaza: Fenomen Deniz Servan Narin motosikletle tıra çarptı
Kocaeli’de feci kaza: Fenomen Deniz Servan Narin motosikletle tıra çarptı
Karasu’da denizde boğulan 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç hayatını kaybetti
Karasu’da denizde boğulan 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç hayatını kaybetti

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle