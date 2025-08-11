Mersin’de feci kaza kamerada: Motosikletin çarptığı 2 kardeşten biri hayatını kaybetti – Video

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi 5856 Sokak'ta meydana gelen kazada, 5 yaşındaki İsra ve 7 yaşındaki ağabeyi Muhammed Elosman, karşıya geçmek için yola koştu. Bu sırada sokaktan hızla gelen 31 N 0625 plakalı motosiklet, çocuklara çarptı.

Küçük İsra Hayatını Kaybetti

Çarpmanın etkisiyle çocuklar ve motosiklet sürücüsü Y.E.K. (20) yola savruldu. Olay yerine koşan çevredekiler yaralı çocukları yol kenarına taşıdı, sağlık ekiplerine haber verdi. Küçük İsra, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağabeyi Muhammed ile sürücü hastaneye kaldırıldı.

Feci Anlar Kamerada

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iki kardeşin karşıya geçmek için koştuğu sırada motosikletin çarpması ve ardından yaşanan panik anları yer aldı.

Sürücü Gözaltında

Tedavisi tamamlanan motosiklet sürücüsü Y.E.K. gözaltına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.