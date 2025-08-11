Bolu'nun Mudurnu ilçesi Göncek Köyü Camiyanı Mahallesi'nde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan arazi yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana yayıldı.

Ekipler Seferber Oldu

İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, itfaiye, jandarma ve AFAD sevk edildi. Havadan 3 yangın söndürme helikopteri, karadan ise çok sayıda arazöz ve orman işçisi müdahale ediyor.

Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Yoğun çabayla süren çalışmalarda, yangının çevredeki yerleşim alanlarına sıçramaması için önlem alınıyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.