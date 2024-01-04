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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024, 08:44 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2024, 08:50

Kağıthane’de servis minibüsü yanarak kullanılamaz hale geldi

Kağıthane’de hareket halindeki servis minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Alev alev yanan minibüs, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, saat 06.15 sıralarında Hamidiye Mahallesi Selvi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan servis minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü, aracı sağ şerife çekerek durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan minibüse müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası minibüs kullanılamaz hale geldi.

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