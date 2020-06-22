Kadıköy'den sonra Maçka da kendini gösterdi! Koronavirüsü takmadılar, dans ettiler

22.06.2020 10:49

Dün, İstanbul'un Şişli İlçesi Kadırgalar Vadisi'nde bulunan Maçka Demokrasi Parkı'nda skandal görüntüler ortaya çıktı. Koronavirüs salgını yokmuş gibi eski hayatlarına devam eden Şişli halkı dans edip doğum günü kutladı. Vaka sayılarının artmasını ve her gün yapılan onca uyarıyı ciddiye almayan vatandaşların tutumu Kadıköy'deki görüntüleri hatırlattı.

"Yeni normal" sonrası devam eden koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine rağmen gruplar halinde Şişli'deki Maçka Demokrasi Parkı'na akın eden vatandaşlar, müzik eşliğinde dans edip, doğum günü kutladı.

TAKAN YOK

Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşların maske de takmadıkları görüldü. Yürüyüş yapan ve arkadaşlarıyla sohbet eden vatandaşlar keyif yaptı.