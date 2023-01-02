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İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen ve 6 işçinin hayatını kaybettiği vinç kazasının görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen ve 6 işçinin hayatını kaybettiği vinç kazasının görüntüleri ortaya çıktı
02.01.2023 22:05 - Son Güncelleme: 02.01.2023 22:06

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Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 17.30 sıralarında Yeşilova Mahallesi Kamil Tunca Bulvarı yanında bulunan Bornova Otel'in inşaatında meydana geldi. Kaza, inşaattaki vinçteki yükseltme çalışmaları sırasında, vincin bir kısmının henüz belirlenemeyen nedenden dolayı kopması sonucu yaşandı. İnşaatın 21. katında bulunan vincin kabini ve bir bölümü büyük bir gürültüyle aşağı düşerken, olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralanan vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti. Meydana gelen kazada 6 işçi hayatını kaybederken, 2 işçi de yaralandı. Korku dolu anlar böyle görüntülendi Feci kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; bir kişinin yukarıdan hızla asfalta düştüğü ve ardından vincin kopan parçalarının da işçi yatakhanesi olarak kullanılan konteynerin üzerine düştüğü, o esnada ise kaldırımda yürüyen 2 kişinin olay anında geriye doğru koşarak kaçtıkları ve cadde üzerinde seyir halinde olan bir aracın da geri manevra yaptığı korku dolu anlar yer aldı.

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