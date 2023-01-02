Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir şahsın telefoncudan 120 bin TL değerinde malzeme çalması güvenlik kamerasına yansıdı

Olay 30 Aralık gecesi Çarşı Mahallesi Yıllıkçı Sokak üzerinde yaşandı. Başında kapüşon, elinde eldiven ve yüzünde maske ile telefon satan bir işletmeye gelen kimliği belirsiz şahıs, tornavida ve bahçe makası ile 10 dakika uğraşıp işletmenin kapısını açarak içeri girdi. İçeride 20 dakika boyunca kalan şüpheli, işletmedeki cep telefonları, bilgisayar ve nakit parayı aldıktan sonra işletmeden çıktı. Açtığı kapıyı çeken şahıs, daha sonra bölgeden uzaklaştı. Hırsızlık esnasında 2 kişini de dışarıda gözcülük yaptığı öğrenildi. Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Rahat tavırlarla hırsızlığı gerçekleştiren hırsızın iş yerinden 120 bin TL malzeme çaldığı öğrenildi.