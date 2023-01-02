Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir şahsın telefoncudan 120 bin TL değerinde malzeme çalması güvenlik kamerasına yansıdı

Sabah geldiğinde hırsızlığı fark eden işletme sahibi 31 yaşındaki Hasan Ali Gül, karakola giderek şikayetçi oldu. İşletme sahibi Hasan Ali Gül, "Geçtiğimiz Cuma günü iş yerimize hırsız girdi. Akşam 7 gibi dükkanı kapattım. Ertesi gün komşumuz haber verdi. Kapımızın açık olduğunu söyledi. Kontrol ettiğimde etrafında dağınık olduğunu gördüm. Hemen polisi aradım sonrasında şikayetçi oldum. Tamir için bırakılan telefonlar, vitrin telefonları ve tamir için bırakılan bilgisayarları çalmış bunun dışında kasada bir miktar para vardı onu da almış. Ortalama 120 bin lira civarında bir zararımız var. Bahçe makası ve tornavida ile kapının göbeğini kırarak giriyorlar. Toplamda 3 kişiler, 2'si gözcülük yapıyor diğeri içeri giriyor. 12 yıldır esnafım burada ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz" diye konuştu. Öte yandan Gül, hırsızın telefon kutularından bazılarının boş olduğunu görünce sinirlenip yırttığını ifade etti.