İzmir Menderes'te gaz sıkışması nedeniyle bir evde mutfak tüpü bomba gibi patladı. 2 kişinin yaralandığı patlamada ortalık savaş alına döndü. Olayla ilgili soruşturma başladı. Mahalleyi sokağa döken patlama anı ise kameralara yansıdı.
İzmir’de patlayan tüp mahalleyi sokak alanına çevirdi! İşte o anlar
17.09.2020 21:37
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