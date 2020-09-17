İzmir’de patlayan tüp mahalleyi sokak alanına çevirdi! İşte o anlar

17.09.2020 21:37

İzmir Menderes'te gaz sıkışması nedeniyle bir evde mutfak tüpü bomba gibi patladı. 2 kişinin yaralandığı patlamada ortalık savaş alına döndü. Olayla ilgili soruşturma başladı. Mahalleyi sokağa döken patlama anı ise kameralara yansıdı.