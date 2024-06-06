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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024, 23:43 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2024, 00:00

İZLE I Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda dev ekran insanların üzerine devrildi! İşte o anlar...

Son dakika... Son dakika Cemal Reşit Rey Konser Salonu için araştırmalar hızlandı. Şişli’de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahnede bulunan dev ekran insanların üzerine devrildi. Olayda yaralananlara sağlık ekipleri müdahale ediyor. Sosyal medyadaki görüntülerin ardından Cemil Reşat Rey Konser Salonu nerede sorusu en sık aratılanlar arasında yer aldı. Peki, ölü ve yaralı var mı? İşte detaylar...

Olay, saat 22.15 sıralarında, Şişli'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda meydana geldi. İddiaya göre; ELEV Vakfı Okulları'nın toplu mezuniyet töreni sonunda, sahnedeki fotoğraf çekimi sırasında öğrenciler, öğretmenler ve velilerin üzerine dev led ekran düştü. Olayda 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili ELEV Vakfı Okulları'nın sahibi Erkan Şahin gözaltına alındı. Bir okul müdür ve öğretmen de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Dev led ekranın devrildiği sırada yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, led ekran düşerken sahnedekilerin tutmaya çalıştığı görülüyor. Yaralıların yerde yatarken, sahnedekilerin yardım etmeye çalışıyor.

Son dakika! Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda dev ekran insanların üzerine devrildi! Yaralılar var...
Son dakika! Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda dev ekran insanların üzerine devrildi! Yaralılar var...

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