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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 12 Haziran 2024, 19:30 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2024, 19:31

İZLE I Manisa merkezli müstehcen yayın operasyonu: 24 kişi yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda müstehcen yayın yapan ve satan 24 şüpheli yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, mesajlaşma uygulaması üzerinden, müstehcen yayınlarını ülkeye sokan, satan, yayın yapan ve depolayanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Manisa merkezi İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Muğla, Balıkesir, Bursa, Denizli, Aksaray, Tekirdağ, Amasya, Kocaeli, Samsun ve Osmaniye illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 24 şüpheli şahsın tamamı dijital materyalleri ile birlikte ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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