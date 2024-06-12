İZLE I İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde memurlar iş bıraktı! "Emekçiler burada Cemil Tugay nerede?"

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşı sağlanamaması üzerine memurlar iş bıraktı, eylem sırasında gerginlik yaşandı.

Sendika ve belediye arasında bugün gerçekleştirilen görüşmelerde belediyenin sınırda teklif vermesi üzerine eylem kararı alan memurlar, Kültürpark'ta bulunan Meclis Salonu önünde belediye meclisi toplantısı öncesi toplandı.

"EMEKÇİLER BURADA CEMİL TUGAY NEREDE?"

Sendika temsilcileri ve memurlar, "Bize ekmek yoksa size huzur yok", "Zafer direnen emekçinin olacak", "Başkan nerede emekçiler burada", "Sadaka değil toplu sözleşme", "Emekçiler burada Cemil Tugay nerede?" sloganları attı.

Çevik kuvvet ekipleri, salon önünde güvenlik önlemleri aldı. Memurların meclisin yapılacağı salona girmek istemesi üzerine gerginlik yaşandı.