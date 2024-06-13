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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 13 Haziran 2024, 21:10 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2024, 21:17

İZLE I Kastamonu'da köy yangını: Çok sayıda ev kül oldu

Kastamonu'nun Araç ilçesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 12 köy evi tamamen yandı. Kastamonu ve Karabük itfaiyesi ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken köyün muhtarı, 4 hayvanın yandığını ifade ederken mahallede bulunan 15 evin 12'sinin de kül olduğunu söyledi. Öte yandan ''Bir tane itfaiyemiz yok'' diyen muhtar, sıkıntı yaşadıklarını ve yetkililerden bu konuda destek beklediğini ifade etti. İşte detaylar...

Olay, Araç ilçesi Susuz köyü İsbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan bir evde çıkan yangın, diğer evlere de sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın 12 evi sardı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine köye Kastamonu, Karabük ve Çankırı'dan çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Orman yangını söndürme helikopteri de yangına havadan müdahale etti. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürerken yangında 12 ev kullanılmaz hale geldi. Yaz mevsimi sebebiyle köyde yaşayan vatandaşların yaylada olduğu için 11 evin boş olduğu öğrenildi. Yanan evlerden birindeki hayvanlar da yangında telef oldu.

"ÇOK ŞÜKÜR CAN KAYBIMIZ YOK AMA EVLERİMİZ GİTTİ"

Yangının sebebini bilmediklerini belirten Susuz köyü Muhtarı Semih Dalçık, "Ben ilçedeyken yangın haberi geldi. Geçen sene de burada bir yangın oldu ama samanlıklar yanmıştı. Burada 14-15 ev var, 12'si tamamen yandı. Burası Araç ilçesine 40 kilometre uzaklıkta. Gelmek zaman alıyor. Ekipler gelene kadar evler yanmış oldu. Mal kaybımız var. 4 tane hayvanımız yandı. Çok şükür can kaybımız yok ama evlerimiz gitti. Söylenen eski bir evde çıktığı. Biz de bunu araştırıyoruz. Bu mahallede insanlar yaz mevsiminde yaylayaa çıkıyor. Sadece 2 hane vardı. Dolu olan evlerden biri sadece yandı. Allah kimsenin başına vermesin. Devletimiz itfaiyesi, ekipleri ile geldi. Allah razı olsun. Ama burası 40 kilometre. Yangın bittikten sonra müdahale ediyoruz. Devletimiz inşallah bize yardımcı olur" dedi.

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