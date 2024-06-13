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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 13 Haziran 2024, 12:45 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2024, 12:47

Müge Anlı öfkesinden ağladı! Bir istismar olayı daha: Çocuğum öz abimden! Medine Keleş'in anlattıkları herkesi dehşete düşürdü

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te yine bir istismar olayı gündeme geldi. 40 yaşındaki Zeki Keleş'ten 17 gündür haber alamayan Medine Keleş, kuşu limon ile birlikte Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Ağrı'dan kaybolan Zeki ile anlaşmazlık yaşamalarının nedeninin eşinin ailesi olduğunu iddia eden Medine, eşini Şenol isimli bir kişi ile aldattığını da itiraf etti. Zeki'nin ailesinin en küçük çocuğun Şenol'dan olduğunu öğrenmesi üzerine kardeşlerini götürdükleri ortaya çıktı. Yayına bağlanan Zeki'nin abisi, Medine'yi sokakta bulduklarını ve kardeşleri ile evlendirdiklerini ifade etti. Bu ifadelerin ardından Medine'nin ablası yayına bağlandı.Abla, Medine'nin sürekli evden kaçtığını bu nedenle sokakta kaldığını belirtti. Bu sözler üzerine Medine, ilk çocuğunun öz abisinden olduğunu bu nedenle evden kaçtığını söyledi. İşte tüyleri diken diken eden Medine Keleş olayı...

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