SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024, 22:04 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2024, 22:04

İZLE I Hatay'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hatay’ın Kumlu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Reyhanlı-Kırıkhan yolu Kırcaoğlu mevkiinde meydana geldi. Yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda yabancı plakalı BMW marka otomobil ile 31 AEF 356 plakalı Fiat marka hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazada olay yerinde ve hastanede toplam 5 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Kazada ölenlerin Y.H., C.H., R.H., İ.Ş. ve A.Y. olduğu tespit edildi. Araçlar olay yerinden kaldırılırken, hastaneye kaldırılan 2 yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

SIRADAKİ VİDEO
İZLE I Marmaris’te bir şahıs kendi araçlarını ve evini ateşe verdi! İşte o anlar...
24.05.2024Cuma
İZLE I Samsun'da vahşet: 2 çocuk annesi kadın boğazı kesilerek öldürüldü
24.05.2024Cuma
İZLE I Yaralı bebeğe sağlık personelinden "anne" şefkati!
24.05.2024Cuma
İZLE I Bahçelievler’de seyir halindeki araca silahlı saldırı anı!
24.05.2024Cuma
İZLE I 8 yaşındaki Eftalya'dan acı haber! Okulda arkadaşlarıyla 'hamburger yeme' yarışında hayatını kaybetti
24.05.2024Cuma
Bunlar da Var
ÖZEL I ZTK şampiyonu Beşiktaş! Salih Uçan ve Cenk Tosun duygularını takvim.com.tr ile paylaştı 00:20
Salih Uçan ve Cenk Tosun duygularını takvim.com.tr ile paylaştı!
24.05.2024Cuma
Kızılcık Şerbeti’nin makyözü Esra Okumuş, Müjde Uzman’ı böyle ti’ye aldı 00:41
Kızılcık Şerbeti'nin makyözü Esra Okumuş, Müjde Uzman'ı böyle ti'ye aldı
24.05.2024Cuma
Yeşilçam’ın efsanesi Gülşen Bubikoğlu’nun gözünden sakındığı kızı bakın kim? 01:22
Gözünden sakındığı kızı bakın kim!
24.05.2024Cuma
Üsküdar’da 3 kişinin öldüğü silahlı çatışmada panik anları kamerada 02:33
Üsküdar’da 3 kişinin öldüğü silahlı çatışmada panik anları kamerada
24.05.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA