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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024, 20:52 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2024, 20:52

İZLE I Samsun'da vahşet: 2 çocuk annesi kadın boğazı kesilerek öldürüldü

Samsun'da 2 çocuk annesi kadın evinde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Olay 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Eve giden polis ve sağlık ekipleri, Kader Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının cansız bedeni polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Koca Fatih Yıldırım ifadesine başvurulmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Fatih Yıldırım'ın eşinin kolundaki altınların çalınmış olduğunu söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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