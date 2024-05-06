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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2024, 00:06 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2024, 00:33

İZLE I Ayakkabı hırsızı kamerada: Beyaz ayakkabı ile girdi, siyah ayakkabı ile çıktı

Tekirdağ Kapaklı’da bir binaya giren ayakkabı hırsızının görüntüleri saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, binaya beyaz ayakkabı ile giren hırsız siyah ayakkabı ile çıktı. İşte o anlar...

Yaşanan hırsızlık olayı, Kapaklı Atatürk Mahall esinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartmanda ayakkabı çalındığından şüphelenen vatandaşlar, apartmanın güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

"SİYAH AYAKKABI İLE APARTMANDAN AYRILDI"

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, bir süre apartman önünde bekleyen ve telefonla görüşme yapan kimliği belirsiz bir kişi, daha sonra apartmana girdi. Ayağındaki beyaz ayakkabılarla apartmana giren şahıs, bir süre sonra apartmanda yaşayan bir vatandaşa ait siyah ayakkabılarla apartmandan ayrıldı.

"BEYAZ AYAKKABILARI HALA ATMADIM"

Ayakkabılarının çalındığını güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince öğrenen mağdur apartman sakini, "İlk başta bizim apartmanın yan tarafına bakıyor. Ayağındaki ayakkabıları benim ayakkabılığımın üstüne bırakmış. Hala duruyor. Her ihtimale karşı beyaz ayakkabıları atmadım. Apartmandan çıkarken benim ayakkabılarımı ayağına giymiş gidiyor"

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