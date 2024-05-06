İZLE I Hatay'da 200 yıllık tarihi bina alev alev yandı!

Edinilen bilgilere göre yangın, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan 2 katlı tarihi binada meydana geldi. Yangının ihbar verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir dönem konsolosluk olarak kullanılan yaklaşık 200 yıllık tarihi ahşap bina kısa sürede alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın 1 saati bulan çalışmayla kontrol altına alındı. Tarihi binanın büyük bir bölümü küle döndü, tedbir ve önlem amaçlı soğutma çalışmasının gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.