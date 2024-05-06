PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2024, 00:05 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2024, 00:30

İZLE I Hatay'da 200 yıllık tarihi bina alev alev yandı!

Hatay’ın İskenderun ilçesinde asrın felaketinde ayakta kalmayı başaran ve bir dönem konsolosluk binası olarak kullanılan yaklaşık 200 yıllık tarihi bina çıkan yangında küle döndü.

Edinilen bilgilere göre yangın, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan 2 katlı tarihi binada meydana geldi. Yangının ihbar verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir dönem konsolosluk olarak kullanılan yaklaşık 200 yıllık tarihi ahşap bina kısa sürede alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın 1 saati bulan çalışmayla kontrol altına alındı. Tarihi binanın büyük bir bölümü küle döndü, tedbir ve önlem amaçlı soğutma çalışmasının gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

SIRADAKİ VİDEO
İZLE I Kastamonu'da alevlere teslim olan iki katlı ahşap ev küle döndü!
06.05.2024Pazartesi
Akılalmaz olay! Kızına şiddet uygulayan anne "alın sizin olsun" diyerek bırakıp gitti!
05.05.2024Pazar
İZLE I Bayrampaşa'da dehşet: Önce eski ortağını ardından da kendisini vurdu
05.05.2024Pazar
İlk kez A Haber'de! İşte Cem Garipoğlu'nun cezaevindeki son görüntüleri
05.05.2024Pazar
İZLE I Yeni 'İyilik Gemisi' Mersin'den Gazze'ye uğurlandı!
05.05.2024Pazar
Bunlar da Var
Beylikdüzü’nde Balık Hali’nde silahlı kavga kamerada: 3 yaralı 00:41
Beylikdüzü’nde Balık Hali’nde silahlı kavga kamerada
05.05.2024Pazar
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun son görüntüleri ortaya çıktı! 00:10
Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun son görüntüleri ortaya çıktı!
05.05.2024Pazar
Sivas’ta feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil Kızılırmak’a uçtu 3 kişi yaralandı 05:47
Kontrolden çıkan otomobil Kızılırmak’a uçtu
05.05.2024Pazar
Bingöl’de feci kaza! Yola fırlayan başıboş at ölüm getirdi 00:35
Bingöl'de feci kaza!
05.05.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA