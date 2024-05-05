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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2024, 23:06 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2024, 23:06

İZLE I Bayrampaşa'da dehşet: Önce eski ortağını ardından da kendisini vurdu

Bayrampaşa’da bir şahıs sokak ortasında bilinmeyen bir nedenle önce eski ortağı olan kadını ardından da kendisini vurdu. İşte detaylar...

Olay, saat 19.00 sıralarında Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Cadde'sinde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs, eski ortağı olan kadının çalıştığı yerin yakınına arabayla geldi. Şahsın geldiğini gören kadın bilinmeyen bir nedenle eline bıçak alıp restorandan çıkarak adamın üstüne yürüdü. Kadının elinde bıçakla kedisine doğru geldiğini gören adam silahını çıkardı.

Şahıs, önce eski ortağı olan kadını sonrada kendisini vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ağır yaralı olan 2 kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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