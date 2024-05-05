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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2024, 23:35 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2024, 23:35

Akılalmaz olay! Kızına şiddet uygulayan anne "alın sizin olsun" diyerek bırakıp gitti!

İstanbul Küçükçekmece’de, yol ortasında kızına şiddet uyguladığı iddiası ile çevredeki vatandaşlar ile anne arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada kendisine tepki gösterenlere "Alın sizin olsun" diyen anne arkasını dönerek uzaklaşmaya başladı. Vatandaşlar polis ekiplerine haber verirken tartışma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da kaydedilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Halkalı'da çekilen görüntülerde iddiaya göre bir anne, 10 yaşındaki kızına şiddet uyguladı.

"NASIL ANNESİN SEN YA?"

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar kadına tepki gösterdi. "Nasıl annesin sen ya? Kendine gel" diyen vatandaşa kadın, "Ben kendimdeyim" diyerek cevap verdi.

"ALIN GÖTÜRÜN" DEYİP KIZINI BIRAKTI

Tartışmanın büyümesi üzerine vatandaşlar "Ya git tedavi gör ya da bu zulmü bu çocuğa yapamazsın" dedi. Bunun üzerine kadın "Alın götürün o zaman" diyerek çocuğu bırakıp gitti.

VATANDAŞLAR İZİN VERMEDİ

50 metre ilerleyen kadın daha sonra çocuğu alıp götürmek isteyince vatandaşlar izin vermedi.

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