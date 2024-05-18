Bir zamanlar ATV ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinde ekran karşısına geçen Tayanç Ayaydın, başarılı oyunculuğunun yanında özel hayatıyla da son zamanlarda merak konusu oldu. 7 Ağustos 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Tayanç Ayaydın 2011 yılında evlenip aynı yıl boşandığı Bulut Köpü'den sonra 2015 yılında Amerikalı sevgilisiyle nikah masasına oturdu. Peki Tayanç Ayaydın'ın 9 senelik eşini daha önce gördünüz mü? İşte Tayanç Ayaydın'ın 9 sene önce nikah masasına oturduğu Amerikalı eşi...