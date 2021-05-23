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İstanbul'da yolcu otobüsünde yangın paniği

İstanbul'da yolcu otobüsünde yangın paniği
23.05.2021 14:22
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İstanbul Üsküdar'da içerisinde yolcuların bulunduğu bir İETT aracında yangın çıktı. Yangın yolcular tarafından görüntülenirken, kısa süreli paniğe neden olan yangında kimse zarar görmedi.


Üsküdar'da içinde yolcuların bulunduğu İstanbul Ulaşım A.Ş.'ye ait yolcu otobüsünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Şoför yolcuları indirdikten sonra yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettiği o anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Olay önceki gün saat 17.00 sıralarında D-100 Karayolu, Altunizade Mevkii Ümraniye Sapağı'nda meydana geldi. İçinde 5 yolcunun bulunduğu İstanbul Ulaşım A.Ş.'ye ait yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına çekerek içerdeki yolcuları kontrollü bir şekilde aşağıya indirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. Sürücü ve trafikteki diğer vatandaşlar söndürme tüpleriyle yangına müdahale etti. Daha sonra olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, otobüsteki yangını tamamen söndürdü. Kısa süreli paniğe neden olan yangında otobüste hasar meydana geldi.

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