İstanbul'da yine aynı manzara! Metrobüste sosyal mesafe hiçe sayıldı!

24.08.2020 10:48

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsten korunmak için en önemli kurallardan biri olan sosyal mesafe toplu taşıma araçlarında yine hiçe sayıldı. İstanbul’da haftanın ilk gününde metrobüslerdeki kalabalık pes dedirtti.

Toplu ulaşımın yükünü en fazla çeken metrobüsler, bu sabah tıklım tıklım doldu.

Beylikdüzü ve Avcılar'dan Zincirlikuyu, Cevizlibağ veya Söğütlüçeşme'ye hareket eden metrobüslerde adım atacak yer kalmadı.

Yolcuların büyük bölümü dolu araçlara binemezken, binenler de kalabalık nedeniyle inmekte zorlandı. Maske kuralına çoğunlukla uyulduğu, kalabalık nedeniyle 'Sosyal mesafe' kuralının hiçe sayıldığı görüldü.