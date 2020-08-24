Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangını! Bakan Pakdemirli'den son dakika açıklaması

24.08.2020 12:05

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangını) Yangına 2 uçağımız, 19 helikopter, 35 iş makinesi, 153 arazöz ve 750 personelle müdahale ediyoruz."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "(En kısa sürede yangını tam anlamıyla kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başlamak üzere çalışmalarımız ve gayretlerimiz sürüyor.







Henüz yangın tam anlamıyla kontrol altında diyemiyoruz ancak yukarıdan en son incelemelerimize göre iyiye doğru gidiş olduğunu da gözlemlemek mümkün." dedi.