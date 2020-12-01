Haberler Video Yaşam Videoları İstanbul'da torbacılara şafak baskını: Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da torbacılara şafak baskını: Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da torbacılara şafak baskını: Çok sayıda gözaltı
01.12.2020 09:24
Ana Sayfa 00:55
Hafta sonları market, bakkal,...
Ana Sayfa 01:13
Borsa İstanbul güne yükselişle...
Ana Sayfa 02:40
Araç sahipleri dikkat!...
Ana Sayfa 00:44
Hazine’ye 1.800 yeni personel
Ana Sayfa 01:14
Meteorolojiden o illere kar...
Ana Sayfa 01:41
Borsa günü düşüşle tamamladı
Ana Sayfa 02:36
Eşi açıkladı: Yılmaz Vural’ın...
Ana Sayfa 02:26
Kabine toplandı! Yeni...
Ana Sayfa 01:07
AİHM HDP'nin skandal...
Ana Sayfa 03:35
Moderna'dan kritik koronavirüs...
Ana Sayfa 01:28
Sosyal medya sitelerine...
Ana Sayfa 02:30
62 kilogramlık kadın dövüşçü...

Son dakika haberine göre, İstanbul'da sabah saatlerinde torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.


İstanbul'da sabah saatlerinde torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları uzun süreli teknik ve fiziki takibin sonucunda kimliklerini belirledikleri uyuşturucu satıcılarını yakalamak için harekete geçti.

EŞ ZAMANLI ÇOK SAYIDA ADRESE OPERASYON
Sabah saatlerinde eş zamanlı olarak çok sayıda adrese operasyon yapıldı. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'deki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilere ait adreslerde yapılan arama uyuşturucu madde ele geçirildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Yaşam Videoları