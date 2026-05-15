Zonguldak Alaplı'da Patpat devrildi: 6 yaralı

Fındık Bahçesi Dönüşü Feci Kaza

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Güzelyurt köyünde öğle saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Fındık bahçesindeki çalışmalarını tamamladıktan sonra evlerine dönmek üzere yola çıkan işçileri taşıyan, Metin K. idaresindeki 'patpat' olarak bilinen tarım aracı kaza yaptı. Seyir halindeki aracın, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktığı belirlendi.

Elektrik Direğine Çarparak Devrildi

Yoldan çıkan tarım aracı, yol kenarında bulunan elektrik direğine şiddetli bir şekilde çarptıktan sonra devrildi. Can pazarının yaşandığı feci kazada sürücü Metin K., eşi Şengün K. ile aracın kasasında yolculuk eden işçiler E.K., M.Ö., A.Ç. ve G.K. savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 Yaralının Durumu Ciddiyetini Koruyor

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde gerçekleştirdi. Ardından ambulanslarla Alaplı ve Ereğli'deki hastanelere sevk edilen yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Güvenlik güçleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.