Niğde Alay'da silahlı saldırı: Yaşar Eryılmaz vefat etti

Alay Beldesinde Cani Saldırı

Niğde merkeze bağlı Alay beldesinde öğle saatlerinde kan donduran bir cinayet işlendi. Aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan iki aile arasında başlayan tartışma, bir taraftan S.Ö.'nün silahını devreye sokmasıyla feci bir saldırıya dönüştü. Gözü dönen şüpheli S.Ö., yanında getirdiği av tüfeğiyle karşı tarafa acımasızca ateş açtı.

Amca Olay Yerinde Öldü, Yeğeni Yaşam Savaşı Veriyor

Saldırganın tüfeğinden çıkan saçmaların hedefi olan amca Yaşar Eryılmaz ve yeğeni Ali Eryılmaz, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin büyük bir panikle yaptığı ihbarın ardından olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlı ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, vücuduna isabet eden darbeler sonucu Yaşar Eryılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan yeğen Ali Eryılmaz ise ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Katil Zanlısı Her Yerde Aranıyor

Korkunç cinayetin ardından suç aletiyle birlikte izini kaybettirmeye çalışan firari katil zanlısı S.Ö.'nün yakalanması için güvenlik güçleri geniş çaplı bir operasyon başlattı. Hayatını kaybeden Yaşar Eryılmaz'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, jandarma ekipleri beldede yeni bir olay yaşanmaması adına geniş güvenlik önlemleri aldı.