CANLI YAYIN
Geri
Niğde Alay'da silahlı saldırı: Yaşar Eryılmaz vefat etti

Niğde Alay'da silahlı saldırı: Yaşar Eryılmaz vefat etti

Niğde'nin Alay beldesinde husumetli olduğu aileye av tüfeğiyle saldıran S.Ö., Yaşar Eryılmaz'ı öldürdü, yeğeni Ali Eryılmaz'ı ise ağır yaraladı.

Alay Beldesinde Cani Saldırı

Niğde merkeze bağlı Alay beldesinde öğle saatlerinde kan donduran bir cinayet işlendi. Aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan iki aile arasında başlayan tartışma, bir taraftan S.Ö.'nün silahını devreye sokmasıyla feci bir saldırıya dönüştü. Gözü dönen şüpheli S.Ö., yanında getirdiği av tüfeğiyle karşı tarafa acımasızca ateş açtı.

Amca Olay Yerinde Öldü, Yeğeni Yaşam Savaşı Veriyor

Saldırganın tüfeğinden çıkan saçmaların hedefi olan amca Yaşar Eryılmaz ve yeğeni Ali Eryılmaz, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin büyük bir panikle yaptığı ihbarın ardından olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlı ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, vücuduna isabet eden darbeler sonucu Yaşar Eryılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan yeğen Ali Eryılmaz ise ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Katil Zanlısı Her Yerde Aranıyor

Korkunç cinayetin ardından suç aletiyle birlikte izini kaybettirmeye çalışan firari katil zanlısı S.Ö.'nün yakalanması için güvenlik güçleri geniş çaplı bir operasyon başlattı. Hayatını kaybeden Yaşar Eryılmaz'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, jandarma ekipleri beldede yeni bir olay yaşanmaması adına geniş güvenlik önlemleri aldı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

Bunlar da Var

Başkan Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü
Başkan Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü
Erzincan Sakaltutan'da feci kaza: 2 ölü
Erzincan Sakaltutan'da feci kaza: 2 ölü
Kars’ta 3 kardeşin bulunduğu otomobil şarampole devrildi: 1 ölü 2 yaralı
Kars’ta 3 kardeşin bulunduğu otomobil şarampole devrildi: 1 ölü 2 yaralı
Milyoner'de futbol bilmecesi: "Taç Atışı" sorusu yarışmacıyı terletti!
Milyoner'de futbol bilmecesi: "Taç Atışı" sorusu yarışmacıyı terletti!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle