HAVA DURUMU | Meteorolojiden o illere kar uyarısı | 1 Aralık İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmeye göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısı ile Muğla, Antalya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Tunceli, Erzincan ve Bingöl’ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 1 Aralık il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısı ile Muğla, Antalya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Tunceli, Erzincan ve Bingöl'ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.







RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.







KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne hariç) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara'nın kuzey ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 10°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 7°C

Çok bulutlu

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 13°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

AYDIN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 16°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı







AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 15°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 9°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif yağmurlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu









BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 13°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Erzincan, Tunceli ve Bingöl'ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BİNGÖL °C, 9°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM °C, 4°C

Çok bulutlu

KARS °C, 5°C

Çok bulutlu

VAN °C, 8°C

Parçalı bulutlu





GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar sağanak yağışlı







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