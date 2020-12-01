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İzmir'de hareketli gece! Polis her yerde onu arıyor

İzmir'de hareketli gece! Polis her yerde onu arıyor
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İzmir Bornova'da gece saatlerinde iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sonucu taraflardan biri silahla karşısındaki kişiyi vurdu. Vurulan şahıs ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.


İzmir'in Bornova ilçesinde tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı.

İddiaya göre, Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan yarış pistinin yanındaki boş arazide Volkan A. ile Devran G. karşılaştıktan sonra tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Volkan A, Devran G.'ye silahla ateş ederek olay yerinden otomobille kaçtı.

Ağır yaralanan Devran G.'yi o sırada yanında bulunan arkadaşları, otomobille Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan Devran G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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