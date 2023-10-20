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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023, 18:28 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2023, 18:52

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a para aktaran 16 kişi paketlendi!

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ üyelerine finansman sağlayanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ üyelerine finansman sağlayanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ'a üye olma ve terörizmin finansmanı suçlarından haklarında işlem yapılan, terör örgütleriyle bağlantıları nedeniyle mal varlığı dondurulan, şüpheli para transfer ettikleri belirlenen kişilere yönelik operasyonda yakalanan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 16'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, bir şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 Ekim'de sosyal medya hesabından 20 ikamet ve 7 iş yerine eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini duyurarak, "222 bin lira, 32 bin 480 avro, 15 bin 900 dolar nakit para ile çok sayıda dijital materyal, doküman ele geçirildi. Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Terör örgütleri ve onların işbirlikçileriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Teröristlerin finans kaynaklarını da bir bir kurutacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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