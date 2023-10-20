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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023, 18:23 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2023, 19:12

Malatya'da ağır hasarlı iki blok 300 kilo patlayıcı kullanılarak böyle yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yüksek katlı binalar patlayıcı madde kullanarak yıkılıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yüksek katlı binalar patlayıcı madde kullanarak yıkılıyor. Bugün de devam edilen yıkım çalışmalarında Bostanbaşı Mahallesi Barguzu Caddesi üzerinde bulunan 13'şer katlı 2 bloğun yıkımı kontrollü bir şekilde gerçekleştirildi.

Yıkım işlemleri öncesi polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, bloklar 300 kilogram patlayıcı kullanılarak saniyeler içerisinde yıkıldı.
Bölgedeki yıkım işlemlerine önümüzdeki günlerde devam edileceği bildirildi.

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