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İstanbul'da hareketli anlar! Helikopterler havalandı! İl genelinde Yeditepe Huzur Denetimi

İstanbul'da hareketli anlar! Helikopterler havalandı! İl genelinde Yeditepe Huzur Denetimi
27.10.2021 06:13 - Son Güncelleme: 27.10.2021 06:33
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Son dakika haberine göre İstanbul'da bu sabah başta Beyoğlu, Kadıköy ve Fatih olmak üzere il genelinde Yeditepe Huzur Denetimi yapıldı. Denetimler sırasında çok sayıda araç durdurularak aranırken, hakkında kayıp ihbarı olan 17 yaşındaki bir kız da bulundu. Denetimlere polis helikopteriyle destek sağlandı.

Yaşam Videoları

İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yapılan 'Yeditepe Huzur' denetimlerinde durdurulan araçlar tek tek arandı, araçta bulunanların GBT'si yapıldı. Kadıköy'de durdurulan takside hakkında kayıp ihbarı bulunan 17 yaşındaki bir kız bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu, Kadıköy ve Fatih başta olmak üzere İstanbul genelinde Yeditepe Huzur Denetimi yaptı. Çok sayıda polis ekibinin katıldığı uygulamaya, Özel Harekat Polisi, Polis helikopteri ve narkotik köpekleri de destek verdi.

Durdurulan araçlar tek tek aranırken, araçta bulunanlara yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yapıldı. Durdurulan taksilerdeki yabancı turistlerin de pasaportları kontrol edildi.



HAKKINDA ARAMA KARARI BULUNAN 17 YAŞINDAKİ KIZ BULUNDU
Kadıköy'de yapılan uygulamada durdurulan taksiden inen 2 kadından birinin ailesi tarafından hakkında kayıp başvurusu yapıldığı ve arandığı belirlendi. Taksiden indirilen 17 yaşındaki kız, ailesine teslim edilmek üzere emniyete götürüldü.



NARKOTİK KÖPEKLERİ ARAÇLARI TEK TEK ARADI
Uygulama noktalarında durdurulan otomobiller hep polisler tarafından hem de narkotik köpekleri tarafından didik didik arandı.

Polis helikopteri de uygulama noktaları üzerinde denetim yaptı.

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