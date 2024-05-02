İstanbul'da feci kaza! Seyir halindeki araç TIR'a ok gibi saplandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobi'de sıkışan Ahmet G., itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonrasında kurtarıldı. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Pendik E-80 bağlantı yolunda trafik oluşurken, ekipler tedbir amaçlı trafiği kısa süreli kapattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.