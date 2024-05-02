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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024, 01:15 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2024, 01:34

İstanbul'da feci kaza! Seyir halindeki araç TIR'a ok gibi saplandı

İstanbul'un Pendik ilçesinde seyir halindeki otomobilin park halindeki tırın dorsesine ok gibi saplandığı trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobi’de sıkışan Ahmet G., itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonrasında kurtarıldı. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Pendik E-80 bağlantı yolunda trafik oluşurken, ekipler tedbir amaçlı trafiği kısa süreli kapattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobi'de sıkışan Ahmet G., itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonrasında kurtarıldı. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Pendik E-80 bağlantı yolunda trafik oluşurken, ekipler tedbir amaçlı trafiği kısa süreli kapattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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