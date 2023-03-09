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İstanbul'da ele geçirilen 110 ton kaçak tütün ve tütün mamulleri imha edildi

İstanbul'da ele geçirilen 110 ton kaçak tütün ve tütün mamulleri imha edildi
09.03.2023 11:02 - Son Güncelleme: 09.03.2023 11:03

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İstanbul’da, polis ekiplerince son 6 ay içerisinde yapılan operasyonlarda ele geçirilen tonlarca gümrük kaçağı sahte tütün ve tütün mamulleri toplu olarak imha edildi. Bu ürünlerin piyasa değerinin milyonlarca lira olduğu belirtildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 3 Ağustos 2022 ile 27 Şubat 2023 tarihlerini kapsayan son 6 ayda kaçakçılığa yönelik düzenlenen operasyonlarda ele geçen elektronik sigara kartuşu, makaron sigara, elektronik nargile sigara makinesi, puro, sigara tütünü, etil ve metil alkol olmak üzere yaklaşık 110 ton gelen malzeme imha edildi. Söz konusu sahte ve kaçak ürünlerin 3 ve 4 Mart tarihlerinde Kocaali’de imha edildiği belirtildi.

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