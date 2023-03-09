İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! 11 kişi gözaltına alındı

İstanbul ve Ankara'da FETÖ/PDY mensuplarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bylock kullanıcısı ve örgüt içerisinde yönetici oldukları tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖPDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, Bylock kullandıkları, örgütün bölge evlerinde yönetici olarak çalıştıkları ve örgütün finans kaynağı olan Bank Asya'da hesapları oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.