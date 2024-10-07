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İstanbul’da bir minibüste 18 düzensiz göçmen yakalandı
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İstanbul’da bir minibüste 18 düzensiz göçmen yakalandı

Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024, 09:50 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2024, 09:50

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, önceki gün analiz ve takip çalışmalarıyla plaka bilgileri tespit edilen bir kapalı kasa minibüsü TEM Otoyolu Edirne istikameti Çatalca mevkiinde saat 03.10 sıralarında takibe aldı. Yaklaşık 20 dakika boyunca şüpheli aracı izleyen ekipler, saat 03.30 sıralarında Silivri bölgesinde durdurdu. Önü kesilen aracın sürücüsü F.M.(21) ve rehber olduğu öğrenilen R.D.(31) adlı 2 şüpheli gözaltına alındı. Kapalı kasa minibüste yapılan aramalarda farklı uyruklarda 18 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi. Ülkeye yasadışı yollarla geldikleri anlaşılan göçmenler muhafaza altına alınırken, araçta 3 cep telefonu, 1 tel kesme makası ve insan kaçakçılığında kullanılan 2 araca el konuldu

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