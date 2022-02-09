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İstanbul'a sevindiren haber! Baraj doluluk oranı bir günde yaklaşık yüzde 9 arttı

İstanbul'a sevindiren haber! Baraj doluluk oranı bir günde yaklaşık yüzde 9 arttı
09.02.2022 10:08

OTOMATİK OYNAT

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İstanbul'da dün gün boyu etkili olan sağanak yağış barajları adeta doldurdu. 8 Şubat'ta yüzde 68,21 olarak ölçülen doluluk oranı, bugün yüzde 76,84'e yükseldi.

Yaşam Videoları

İstanbul'da bir günlük yağış barajlara yaklaşık yüzde 8 artış sağladı. Dün yüzde 68.21 olan doluluk oranı bugün yüzde 76.84 ölçüldü. İstanbul'da barajlarda doluluk oranı bir günlük yağışla rekor seviyede arttı. İstanbul'da dün barajların doluluk oranı yüzde 68.21 olarak ölçülmüştü.

Kente dün gün boyu yağmur yağdı. Kuvvetli yağışın etkisiyle bu sabah ise doluluk yüzde 76.84 ölçüldü. Geçen yıl Şubat ayında doluluk oranı yüzde 56'lar seviyesindeydi. Son 14 gün sürece bakıldığında ise barajlar kar yağışı ve yağmurun etkisiyle yüzde 22 doldu. 27 Ocak'ta doluluk oranı yüzde 54.64'dü.



İstanbul'un barajlarındaki son doluluk oranları
ALİBEYKÖY %66.17
BÜYÜKÇEKMECE %71.43
DARLIK %74.32
ELMALI %100
ISTRANCALAR %100
KAZANDERE %87.49
ÖMERLİ %94.37
PAPUÇDERE %85.88
SAZLIDERE %44.95
TERKOS %71.03

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