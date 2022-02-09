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TEM'de feci kaza! Yolcu otobüsü tıra çarptı! Ölü ve yaralılar var

TEM'de feci kaza! Yolcu otobüsü tıra çarptı! Ölü ve yaralılar var
09.02.2022 10:09

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberi... Gece saatlerinde aşırı yağış ve yoğun sis nedeniye görüş açısının daraldığı Mersin Tarsus'ta İzmir - Batman seferini yapan bir yolcu otobüsü tıra çarptı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi ise yaralandı.

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Mersin'in Tarsus ilçesi TEM Otoyolunda yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, H.S.'nin kullandığı 34 DDE 673 plakalı tır, henüz bilinmeyen bir nedenle Karakütük mevkiinde kaza yaptı. Aşırı yağış ve sisin görüş açısını daralttığı bölgede, İzmir-Batman seferini yapan A.O.'nun kullandığı 34 FS 1019 plakalı yolcu otobüsü, tıra çarptı. Gece saat 03.30 sıralarında meydana gelen kaza sonucunda yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 acil, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi arama-kurtarma ekipleri ve güvenlik ekipleri sevk edildi.



Kazada tırda yolcu olarak bulunan M.H.S. isimli şahıs hayatını kaybetti. Her iki şoförün de aralarında olduğu 13 kişi yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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