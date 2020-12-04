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İstanbul sise teslim! Boğaz'da gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı | Şehir Hatları bazı seferleri iptal etti

İstanbul sise teslim! Boğaz'da gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı | Şehir Hatları bazı seferleri iptal etti
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Son dakika haberine göre, İstanbul Boğazı'nda, yoğun tipinin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle gemi geçişlerinin çift yönlü askıya alındığı bildirildi. Öte yandan İstanbul Şehir Hatları İstanbul Boğazı'ndaki yoğun sis nedeniyle bazı seferini iptal etti.


İstanbul Boğazı çevresinde etkili olan sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görünmez oldu. Trafikte görüş mesafesi azaldığı için sürücüler yavaşlamak zorunda kaldı.



İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabaha doğru etkisini arttırdı. Özellikle boğaz çevresinde etkisini artıran sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görünmez oldu.





Sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştüğü için araçlar yavaşlamak zorunda kaldı. Boğazda yaşanan balık akını nedeniyle oltasını alan sahillere koştu. Olta balıkçıları sahillerde yoğunluk oluşturdu.


BOĞAZ TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPANDI
Etkili olan sis nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak ara verildi. İstanbul Boğazı'nda, yoğun tipinin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle gemi geçişlerinin çift yönlü askıya alındığı bildirildi.





YARIM MİLE KADAR DÜŞTÜ
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda yaşanan yoğun pus-sis nedeniyle görüş mesafesinin yarım mile kadar düştüğü belirtildi.

Bu nedenle gemi geçişlerinin saat 07.30'dan itibaren çift yönlü askıya alındığı kaydedildi.




BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ
İstanbul Şehir Hatları İstanbul Boğazı'ndaki yoğun sis nedeniyle bazı seferini iptal etti.

İstanbul Şehir Hatları seferi sis nedeniyle iptal edilirken, yapılan yazılı açıklamada iptal edilen seferler şöyle açıklandı: "İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı, Sarıyer- Rumeli kavağı, Anadolu kavağı ağı Hattı, Haliç Hattı, Boğaz Hattı, Anadolu kavağı -Üsküdar Hattı"



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