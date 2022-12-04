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İstanbul Sarıyer'de iş yerine giren hırsızın kasadaki parayı çaldığı anlar kamerada

İstanbul Sarıyer'de iş yerine giren hırsızın kasadaki parayı çaldığı anlar kamerada
04.12.2022 15:54 - Son Güncelleme: 04.12.2022 15:54

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Sarıyer'deki bir iş yerine giren hırsız, kasada bulunan 2 bin TL’yi çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kasa hırsızı kısa sürede yakalandı. Olay geçtiğimiz cuma günü, Sarıyer Maden Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin sürgülü camını zorlayarak içeri giren şahıs, kasada bulunan 2 bin TL’yi aldıktan sonra dükkandan ayrıldı. Dükkan sahibinin durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, yaptığı çalışma neticesinde hırsızın kimliğinin Ş.H (26) olduğunu belirledi. Ekipler tarafından kısa sürede yakalanan Ş.H. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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