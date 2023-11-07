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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023, 15:27 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2023, 17:35

İstanbul Kartal cinayet haberi: Nalbur çırağını öldürdü: ''İmam nikahlı eşimi rahatsız etti, öldürdüm''

İstanbul Kartal'da nalbur dükkanı işleten Emin S., uzun süre yanında çalışan çırağı Önder Boyacı'yı, imam nikahlı eşini rahatsız ettiği gerekçesiyle öldürdü. Emin S., polis tarafından gözaltına alındı ve suçunu itiraf etti. Şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

İstanbul Kartal'da nalbur dükkanı işleten Emin S., uzun süre beraber çalıştığı çırağı Önder Boyacı'yı öldürdü. Olay, 5 Kasım Pazar günü Yukarı Mahalle'de meydana geldi. İddialara göre, aralarında uzun süre devam eden bir kavga sonucunda, Emin S. aniden silahını çekti ve çırağı Önder Boyacı'ya ateş etti. Yaralanan Önder Boyacı, hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis, kaçan Emin S.'yi yakalamak için çalışma başlattı ve kısa süre içinde şüpheliyi gözaltına aldı. Emin S., polis sorgusunda çırağı Önder Boyacı'nın, imam nikahlı eşini rahatsız ettiğini öğrendiği için aralarında kavga çıktığını ve bu nedenle silahını çektiğini itiraf etti.

Emin S., Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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