İstanbul Kartal'da nalbur dükkanı işleten Emin S., uzun süre beraber çalıştığı çırağı Önder Boyacı'yı öldürdü. Olay, 5 Kasım Pazar günü Yukarı Mahalle'de meydana geldi. İddialara göre, aralarında uzun süre devam eden bir kavga sonucunda, Emin S. aniden silahını çekti ve çırağı Önder Boyacı'ya ateş etti. Yaralanan Önder Boyacı, hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis, kaçan Emin S.'yi yakalamak için çalışma başlattı ve kısa süre içinde şüpheliyi gözaltına aldı. Emin S., polis sorgusunda çırağı Önder Boyacı'nın, imam nikahlı eşini rahatsız ettiğini öğrendiği için aralarında kavga çıktığını ve bu nedenle silahını çektiğini itiraf etti.

Emin S., Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.