Yıkım sırasında çatıda dans eden işçi kamerada!

Adana'nın Çukurova ilçesinin Yurt Mahallesi'nde, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler sonucunda hasar gören 14 katlı Seran Apartmanı'nın yıkımı devam ediyor. Binanın çatısına vinç ve iş makinesi indirilerek yıkıma başlandı.

Ancak, yıkım sırasında dikkat çeken bir olay yaşandı. İşçilerin yoğun bir çalışma temposu içinde bulunduğu esnada, bir işçi, iş makinesinin yanında tehlikeli bir şekilde dans etmeye başladı. Bu tehlikeli dans gösterisi çevredeki insanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayın ardından, sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük dikkat çekti. İşçinin çatıda dans ettiği anlar, işçinin kendini tehlikeye atmasının yanı sıra, çevrede oluşan toz bulutu nedeniyle çevre sakinleri ve görgü tanıkları tarafından eleştirildi.

Yıkım sürecinin toza neden olduğu ve işçilerin güvenliği açısından endişe yarattığı göz önüne alındığında, yetkililerin bu olayla ilgili inceleme yapması ve gerekli önlemleri alması beklenmektedir. İşçinin tehlikeli dansı ve yıkım sırasındaki oluşan toz sorunu, güvenlik ve çevresel kaygıları artırdı.