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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023, 17:59 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2023, 18:16

Adıyaman'da korkunç olay! Köpeğini 10 yerinden bıçakladı: İşte o anlar...

Adıyaman'da kan donduran bir olay yaşandı. Bir şahıs köpeğini 10 yerinden bıçakladı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından köpek tedaviye, sahibi ise gözaltına alındı. İşte o korkunç anlar...

Adıyaman'da, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen şüpheli köpeğini 10 yerinden bıçakladı.

KÖPEĞE 10 BIÇAK DARBESİ
Olay, dün akşam saatlerinde Vartana köyünde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve ismi açıklanmayan şüpheli, yaşadığı prefabrik evin önündeki kulübede beslediği köpeğini 10 yerinden bıçakladı.

Köpeğin sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Köpek belediye görevlileri tarafından veterinere götürüldü. Tedaviye alınan köpeğin sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

OLAY KAMERAYA YANSIDI
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin köpeği bıçaklayıp ağzını bağlaması ve kulübesine koyması yer alıyor.

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