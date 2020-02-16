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İstanbul Esenyurt'ta polise bıçakla direnen cezaevi firarisi vurularak yakalandı!

İstanbul Esenyurt'ta polise bıçakla direnen cezaevi firarisi vurularak yakalandı!

16.02.2020 20:11

Son dakika haberine göre İstanbul Esenyurt'ta sivil ekiplerin gözaltına almak istediği cezaevi firarisi, polise bıçakla direndi. Bulunduğu dükkanı yakmaya çalışan kişi, polis tarafından bacağından vurularak yakalandı.


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