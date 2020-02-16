Son dakika haberine göre İstanbul Esenyurt'ta sivil ekiplerin gözaltına almak istediği cezaevi firarisi, polise bıçakla direndi. Bulunduğu dükkanı yakmaya çalışan kişi, polis tarafından bacağından vurularak yakalandı.
İstanbul Esenyurt'ta polise bıçakla direnen cezaevi firarisi vurularak yakalandı!16.02.2020 20:11
- İstanbul Esenyurt'ta polise bıçakla direnen cezaevi firarisi vurularak yakalandı!
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