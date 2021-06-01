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İstanbul Avcılar’da evlendirme dairesi önünde nikah tarihi kuyruğu oluştu!

İstanbul Avcılar’da evlendirme dairesi önünde nikah tarihi kuyruğu oluştu!
01.06.2021 12:42
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı kademeli normalleşme ile birlikte nikah tarihi almak ya da daha önceden aldıkları tarihleri değiştirmek isteyenler, sabah erken saatlerden itibaren evlendirme daireleri önünde kuyruk oluşturdu.


Avcılar Zübeyde Hanım Evlendirme Dairesi'nin önüne saat 06.30'dan itibaren gelen çiftler, kuyruk oluşturdu. Bir görevli de karışıklılık olmaması için çiftlere numara verdi.

Avcılar Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Dairesi Nikah Memuru Şefi Destegül Koçak, yoğunluğu bekledikleri için mesaiye 1.5 saat erken başladıklarını söyleyerek, 1 saatte 30 başvuru aldıklarını kaydetti.

Koçak, kısıtlı salon ve evlendirme memuru bulunduğunu, başvuruların büyük bölümüne istenen tarihleri veremeyeceklerini ifade ederken, sıra bekleyen çiftler, uzun süredir normalleşmeyi beklediklerini ve umutla nikah tarihi almaya çalıştıklarını söylediler.

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